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Источник: Боженик, Бен-Йеддер и Ихеаначо — возможные усиления атаки "Локомотива"

«Локомотив» изучал несколько возможных трансферов на позицию нападающего, среди которых были форвард «Боавишты» Роберт Боженик и Виссам Бен-Йеддер, свободный агент.
Фото: IMAGO
По информации «Чемпионата» переговоры с Божеником шли, однако клуб не смог договориться из-за высокой стоимости трансфера. Также рассматривался вариант с подписанием Бен-Йеддера, но от него отказались из-за его репутации.

К тому же в числе вариантов был арендный переход Келечи Ихеаначо из «Севильи», но это предложение не заинтересовало спортивный блок «Локомотива». Также клуб пытался получить японского нападающего «НЕК» Огаву, но продавать игрока не намеревались.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 35 очков. Отрыв от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

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