"Спасибо за все и удачи в оставшейся части сезона. Возьмите чемпионство. Навсегда "красно-белый", — приводит слова Николсона "Матч ТВ" со ссылкой на страницу футболиста в социальной сети.
Московский "Спартак" 2 февраля объявил о расторжении контракта с ямайским нападающем Шамаром Николсоном. Как сообщила пресс-служба красно-белых, данное решение было принято по обоюдному согласию сторон. Согласно данным СМИ, следующим клубом форварда станет мексиканская "Тихуана".
Шамар Николсон обратился к "Спартаку" после ухода из клуба
Ямайский нападающий Шамар Николсон обратился к московскому "Спартаку" после своего ухода из футбольного клуба.
Фото: ФК "Спартак"