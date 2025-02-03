"Пока это только разговоры. Больше ничего не видно и слышно. Если это сказал губернатор Самарской области, то, по-видимому, это проблемы Самарской области. Есть ли в судейском корпусе коррупция? Нужно поймать кого-то за руку. За руку пока никого не поймали. Я не знаю, дают ли судьям деньги. Думаете, мне кто-то пришёл об этом доложить. Сам таким не занимаюсь. 10 клубов задействовано в схеме? Пусть объявят их", – приводит слова Иванова "Советский спорт".
В конце ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о существовании в судейском корпусе российского футбола коррупционной системы, в которой задействовано порядка 10 команд Российской Премьер-Лиги, а их совокупный объем расходов за год на оплату услуг судей составляет полмиллиарда рублей. Более того, от самарских "Крыльев Советов" некие "преступники" требовали погашения задолженности в 36 миллионов рублей за оказанные судейским корпусом услуги.
После передачи имеющихся материалов в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Григорий Иванов: обвинения Федорищева о коррупции в футболе? Это проблемы Самарской области
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном существовании в российском футболе коррупционной схемы.
Фото: ФК "Урал"