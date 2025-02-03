"У "Зенита" не будет конкурентов во второй части сезона. "Спартак" и "Краснодар" создают только интригу. Сейчас приедет бразильский защитник Уэсли, он наверняка сильный футболист. Петербуржцам очень нужно стать чемпионами в этом сезоне. Если "Зенит" в год столетия не выиграет титул, то никто этого не поймет", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от команды Мурада Мусаева на два очка.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. Также сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Наумов: у "Зенита" не будет конкурентов во второй части сезона. "Спартак" и "Краснодар" создают только интригу
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"