"Не так давно от вратарей стали требовать хорошо играть ногами. Если раньше задача была просто выбить мяч подальше от ворот, то сегодня каждый тренер хочет, чтобы голкипер играл как защитник. Считаю, что Серега Песьяков — номер один по игре ногами в нашем чемпионате, об этом не раз говорил и Валерий Карпин", - цитирует Шунина "Чемпионат".
В текущем сезоне Сергей Песьяков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 10 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего голкипера в 400 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона. На счету Песьякова 2 матча в составе национальной команды России.
После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с лидирующим в таблице "Краснодаром".
Шунин: Песьяков — номер один по игре ногами в нашем чемпионате
Экс-голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался об игре Сергея Песьякова.
Фото: РПЛ