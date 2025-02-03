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Агент Куленовича подтвердил переговоры с "Локомотивом"

Московский «Локомотив» ведёт переговоры о приобретении нападающего загребского «Динамо» Сандро Куленовича.
Фото: IMAGO
Агент игрока Бранко Хучика подтвердил факт переговоров между клубами в беседе с Legalbet.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уже начал переговоры с представителями Куленовича.

25-летний нападающий выступает за «Динамо» с 2019 года. В текущем сезоне он забил 15 голов в 30 матчах, включая три мяча в Лиге чемпионов. Его контракт с хорватским клубом рассчитан до 2027 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает пятое место, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

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