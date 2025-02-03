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Гаврилов не видит смысла возвращения Черчесова в "Спартак"

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов выразил сомнения по поводу возможного назначения Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.
Фото: Казахстанская федерация футбола
«Он же уже был у нас, что там смотреть? Не знаю, есть ли смысл в его возвращении. Должно решать руководство, если вернут – пусть. Главное, чтобы пользу приносил. Тренер-то всем нравится только тогда, когда дает результат. Пока Черчесов добивается побед – он хороший тренер, но все может быть до поры до времени», — цитирует Гаврилова Odds.

Станислав Черчесов занимал пост главного тренера «Спартака» с 1 июля 2007 года по 14 августа 2008 года. Под его руководством команда заняла второе место в Российской Премьер-Лиге в 2007 году.

Всего под руководством Черчесова «Спартак» провёл 45 матчей, в которых 24 раза одержал победу, 13 раз сыграл вничью и 8 раз потерпел поражение.

Недавно Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана за неудовлетворительные результаты.

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