"Слухи мы не комментируем. Глебов — игрок ФК "Ростов". Спрашивайте там, где вы эту новость увидели", - приводит слова Гафина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что опорный полузащитник и капитан футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов согласовал с московским "Динамо"условия личного контракта сроком на 5 лет. При этом сами клубы, якобы, продолжают вести друг с другом переговоры по поводу структуры оплаты за трансфер 25-летнего футболиста в московский клуб - общая сумма компенсации должна составить 8 млн евро.
В "Динамо" прокомментировали новость о том, что клуб согласовал с Глебовым контракт на 5 лет
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что бело-голубые согласовали с капитаном "Ростова" Данилом Глебовым условия личного контракта.
Фото: ФК "Ростов"