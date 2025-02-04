Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:30
ХетафеНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
23:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Штутгарт
22:45
АугсбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
РостовИдёт
Ахмат
0 - 0 0 0
Графичар1 тайм
Рубин
0 - 0 0 0
Сурхан1 тайм
Зенит
19:30
ЦСКАНе начат

Деменко: расторжение контракта с Николсоном - это решение Станковича, а не руководства "Спартака"

Экс-футболист "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением об уходе из "Спартака" форварда Шамара Николсона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Расторжение контракта с Николсоном - это решение Станковича, а не руководства "Спартака". Тренер определился с определённым составом, поэтому Шамар оказался лишним. Но такое бывает. Николсон - неплохой футболист, который смотрится хорошо, но ему просто не оказали доверия", - поделился Деменко.

2 февраля московский "Спартак" объявил о расставании с нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей во всех турнирах в составе красно-белых. Форвард трижды поразил ворота соперников в девяти матчах РПЛ. Еще 1+2 по системе "гол+пас" на счету Шамара в пяти матчах Кубка России.

После ухода из "Спартака" Шамар Николсон подписал контракт с клубом "Тихуана" из чемпионата Мексики. Напомним, в январе 2022 года московский "Спартак" заплатил бельгийскому "Шарлеруа" за трансфер Николсона 8 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится