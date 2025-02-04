"Расторжение контракта с Николсоном - это решение Станковича, а не руководства "Спартака". Тренер определился с определённым составом, поэтому Шамар оказался лишним. Но такое бывает. Николсон - неплохой футболист, который смотрится хорошо, но ему просто не оказали доверия", - поделился Деменко.
2 февраля московский "Спартак" объявил о расставании с нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей во всех турнирах в составе красно-белых. Форвард трижды поразил ворота соперников в девяти матчах РПЛ. Еще 1+2 по системе "гол+пас" на счету Шамара в пяти матчах Кубка России.
После ухода из "Спартака" Шамар Николсон подписал контракт с клубом "Тихуана" из чемпионата Мексики. Напомним, в январе 2022 года московский "Спартак" заплатил бельгийскому "Шарлеруа" за трансфер Николсона 8 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Деменко: расторжение контракта с Николсоном - это решение Станковича, а не руководства "Спартака"
Экс-футболист "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением об уходе из "Спартака" форварда Шамара Николсона.
Фото: официальный сайт "Спартака"