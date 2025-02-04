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"Зенит" и ЦСКА назвали составы на матч Зимнего Кубка РПЛ. Пьянич, Гонду и Глушенков - в старте

Стали известны стартовые составы "Зенита" и ЦСКА на товарищеский матч в рамках Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Санкт-петербургский "Зенит" встретится с московским ЦСКА в товарищеском матче в ОАЭ в матче группы 2 Зимнего Кубка РПЛ. В основном составе "армейцев" на поле появится голкипер Владислав Тороп, в центре поля сыграет полузащитник Миралем Пьянич, а пару форвардов составят нападающие Тамерлан Мусаев и Секу Койта.

Место в центре обороны "Зенита" займет защитник Нуралы Алип, на правом фланге защиты выйдет вингер Густаво Мантуан. Новичок "Зенита" Луис Энрике также сыграет с первых минут. В атаке появятся аргентинец Лусиано Гонду и лучший бомбардир сине-бело-голубых в РПЛ Максим Глушенков.

"Зенит": Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Алип, Мантуан, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Лусиано, Глушенков.

ЦСКА: Тороп, Роша, Келлвен, Мойзес, Дивеев, Зделар, Обляков, Пьянич, Кисляк, Мусаев, Койта.

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