"На данный момент переговоров о переходе Малкома в "Зенит" нет. Никакого предложения нет", - приводит слова Гарсии "СЭ".
Малком покинул "Зенит" летом 2023 года. Саудовский "Аль-Хиляль" заплатил за трансфер бразильца 60 миллионов евро. В первом же сезоне Малком вместе с "Аль-Хилялем" завоевал золотые медали чемпионата Саудовской Аравии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский форвард хотел бы вернуться в санкт-петербургский клуб.
"Зенит" не делал предложений "Аль-Хилялю" по трансферу Малкома
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вингера "Аль-Хиляля" Малкома заявил, что "Зенит" не предпринимал попыток подписания его клиента зимой.
Фото: официальный сайт "Зенита"