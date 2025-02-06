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"Зенит" не делал предложений "Аль-Хилялю" по трансферу Малкома

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вингера "Аль-Хиляля" Малкома заявил, что "Зенит" не предпринимал попыток подписания его клиента зимой.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"На данный момент переговоров о переходе Малкома в "Зенит" нет. Никакого предложения нет", - приводит слова Гарсии "СЭ".

Малком покинул "Зенит" летом 2023 года. Саудовский "Аль-Хиляль" заплатил за трансфер бразильца 60 миллионов евро. В первом же сезоне Малком вместе с "Аль-Хилялем" завоевал золотые медали чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский форвард хотел бы вернуться в санкт-петербургский клуб.

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