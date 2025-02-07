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"СЭ": Гарсия прошел медосмотр перед трансфером в "Спартак"

Леви Гарсия близок к переходу в "Спартак".
Фото: Global Look Press
По информации источника, нападающий АЕКа Леви Гарсия, успешно завершил медицинское обследование перед переходом в московский "Спартак".

Гарсия защищает цвета АЕК с 2020 года. В текущем сезоне он провел за греческую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 15 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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