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Сёмин - о трансфере Ливая Гарсии: "Зенит" стал примером для "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на трансфер форварда греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский "Спартак" за 20 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
"Нормально отношусь к таким трансферам. У "Зенита" все получается. Посмотрите, они берут игрока — продают его значительно дороже. Это нормальный, хороший бизнес. "Зенит" стал примером", — приводит слова Семина "СЭ".

7 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта на срок до конца сезона-2027/28 с 27-летним тринидадским нападающем афинского АЕКа Ливаем Гарсией. Форвард в составе красно-белых будет выступать под 11-м игровым номером. В составе греческого клуба футболист принял участие в 22 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.

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