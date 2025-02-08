"Нормально отношусь к таким трансферам. У "Зенита" все получается. Посмотрите, они берут игрока — продают его значительно дороже. Это нормальный, хороший бизнес. "Зенит" стал примером", — приводит слова Семина "СЭ".
7 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта на срок до конца сезона-2027/28 с 27-летним тринидадским нападающем афинского АЕКа Ливаем Гарсией. Форвард в составе красно-белых будет выступать под 11-м игровым номером. В составе греческого клуба футболист принял участие в 22 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.
Сёмин - о трансфере Ливая Гарсии: "Зенит" стал примером для "Спартака"
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на трансфер форварда греческого АЕКа Ливая Гарсии в московский "Спартак" за 20 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"