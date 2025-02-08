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Горшков - о Зимнем Кубке: не важно, с кем играть в финале. Но раз будет "Спартак", значит, надо обыгрывать "Спартак"

Защитник "Зенита" Юрий Горшков заявил, что ему не важно, с кем играть в финале Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Как восприняли тот факт, что в финале Зимнего Кубка РПЛ играть со "Спартаком"? Никак — обычный матч. Все-таки это товарищеский турнир и не столь важно, с кем играть в финале. Главнее набирать кондиции. Но раз играем со "Спартаком", значит, надо обыгрывать "Спартак".

Финал Зимнего Кубка РПЛ 2025 года состоится в ближайший вторник, 11 февраля. Игра пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. За трофей поборются петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Напомним, красно-белые становились обладателями этот кубка два последних года подряд.

Сине-бело-голубые с 39 набранными очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам осенней части сезона. Команда Деяна Станковича набрала на два очка меньше и находится на третьей строчке.

Источник: "Матч ТВ"

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