"Будущее Вадима будет обсуждаться на встрече с руководством клуба, на которой будет и главный тренер команды. Она состоится в ближайшее время. Раков неплохо себя проявил на сборах, посмотрим, как его оценивает Галактионов. Уже после этой встречи будет понятно, где Вадим будет играть", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Вадим Раков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 800 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает 11-е место с 17-ю очками.
Агент Ракова: в ближайшее время состоится встреча, на которой обсудим будущее Вадима в "Локомотиве"
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вадима Ракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"