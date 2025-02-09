По данным «Чемпионата», нападающий и его агент получат 20% от суммы трансфера — около 4 миллионов евро на двоих.
7 февраля московский клуб официально объявил о переходе 27-летнего нападающего. Сумма трансфера составила 18,7 миллионов евро, что стало самой дорогой покупкой в истории «Спартака». Контракт с клубом подписан до 30 июня 2028 года.
Уже 11 февраля Гарсия может выйти на поле в финальном матче Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги против «Зенита».
Источник: Гарсия и его агент заработают 20% от трансфера в "Спартак"
Стали известны финансовые подробности перехода Ливая Гарсии из АЕКа в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"