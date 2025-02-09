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Карпов: "Зенит" отказался отправить чартер для фанатов на финал Зимнего кубка РПЛ против "Спартака"

«Зенит» отклонил запрос фанатов о чартере на финал Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака», несмотря на инициативу одного из лидеров.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Карпова, после встречи «Спартака» с «Динамо», где красно-белые получили заметную поддержку, председатель правления «Зенита» Медведев выразил мнение, что на финале против «Спартака» обязательно должны присутствовать и болельщики сине-бело-голубых.

Эта информация дошла до «Виража», и представитель фанатов обратился с просьбой организовать чартер для поездки. Однако исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов посчитал такие расходы неоправданными и отказался, заявив, что клуб не отправляет фанатов на сборы.

Консультации по этому вопросу продолжаются, и не исключено, что клуб найдет способ помочь болельщикам добраться в Эмираты, чтобы поддержать команду в матче со «Спартаком».

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