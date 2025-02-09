"Какое настроение перед возобновлением чемпионата? Все будет хорошо. "Ахмат" останется в чемпионате по итогам сезона", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".
"Ахмат" завершил первую часть сезона на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. В 18 турах грозненцы одержали всего две победы, семь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений. В их активе на данный момент 13 набранных очков. От зоны стыковых матчей за право побороться за путевку в РПЛ на будущий сезон "Ахмат" отделяет один балл, а от безопасной 12-й строчки - три очка.
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: команда останется в РПЛ по итогам сезона
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров уверен, что его команда не вылетит из РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"