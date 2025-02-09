"Роналдо настроен отлично провести вторую часть сезона, хочет максимально помочь "Ростову". Сколько голов забьет до конца сезона? Думаю, больше пяти точно", - цитирует агента "РБ Спорт".
Роналдо, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Ростов" в январе прошлого года из "Левски". В нынешнем сезоне форвард забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в 18 матчах российской Премьер-лиги, а также отличился двумя голами в двух играх текущего розыгрыша Кубка России.
2 марта "Ростов" примет на своем поле московское "Динамо" в рамках 19-го тура чемпионата России.
"Больше пяти точно". Агент рассказал, сколько голов забьет за "Ростов" Роналдо до конца сезона
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы вингера "Ростова" Роналдо дос Сантоса, заявил, что его клиент хочет максимально помочь команде.
Фото: ФК "Ростов"