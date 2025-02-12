Эракович: Семак и Станкович - два отличных тренера с большой карьерой. Они понимают друг друга

—Как отнеслись к ситуации, когда Сергей Семак ушел на трибуну вместе с удаленным тренером "Спартака" Деяном Станковичем?
— Я это видел. Хочу сказать, что это два отличных тренера с большой карьерой, которые в свое время были прекрасными игроками. Поэтому они, конечно, понимают друг друга, - цитирует Эраковича "Матч ТВ".
Вчера, 11-го февраля, петербургский "Зенит" одержал разгромную победу над московским "Спартаком" в финале Зимнего кубка РПЛ со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились: Энрике, Вендел и Кассьерра. Во втором тайме главный арбитр встречи удалил Деяна Станковича, главный тренер петербуржцев Сергей Семак в знак солидарности вместе с сербским специалистом отправился на трибуну.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Красно-белые замыкают тройку лидеров Российской Премьер-Лиги с 37-ю очками в своем активе.