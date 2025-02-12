Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
АталантаНе начат
Селтик
23:00
БаварияНе начат
Фейеноорд
23:00
МиланНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
3 - 1 3 1
Торпедо2 тайм

Сперцян рассказал, от какого клуба было самое конкретное предложение летом 2024 года

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, какой клуб был заинтересован в его приобретении летом 2024 года.
Фото: ФК "Краснодар"
"Ланс"? От них было самое конкретное предложение летом. Остальное — это уже вопросы к "Краснодару", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на десятой строчке в таблице с 18-ю очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится