"Ланс"? От них было самое конкретное предложение летом. Остальное — это уже вопросы к "Краснодару", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на десятой строчке в таблице с 18-ю очками в своем активе.
Сперцян рассказал, от какого клуба было самое конкретное предложение летом 2024 года
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, какой клуб был заинтересован в его приобретении летом 2024 года.
Фото: ФК "Краснодар"