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Ловчев: Дзюба — лучший нападающий десятилетия

Бывший советский футболист Евгений Ловчев высоко оценил форварда «Акрона» Артема Дзюбу, назвав его лучшим нападающим последних десяти лет.
Фото: ФК "Акрон"
«Дзюба — лидер. Тут вопросов нет. Как бы кто не относился, я тоже не люблю его нефутбольную деятельность, но лучшим нападающим десятилетия, однозначно, является Дзюба, куда бы он не приходил», — заявил Ловчев Sport24.

Артём Дзюба провёл на клубном уровне 613 матчей, забив 220 мячей. В составе сборной России он сыграл 55 матчей, в которых также отметился 30 голами.

Сейчас Дзюба выступает за «Акрон». В текущем сезоне 36-летний нападающий провёл 11 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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