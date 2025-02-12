«В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились. Это значит, он как игрок не может на это повлиять и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать, так как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу», — заявил Личка «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что хавбек задержался в Бразилии для переговоров, пропустив начало зимних сборов «Динамо». Однако 26 января клуб объявил, что Бителло присоединился к команде и начал тренировки.
Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре 2023 года, перейдя из «Гремио» за 10 миллионов евро. За полтора года бразильский полузащитник провёл 51 матч за «Динамо», забив 11 голов и отдав 12 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро.
15 февраля «Динамо» проведёт свой следующий товарищеский матч на зимних сборах против московского «Локомотива».
Личка: Бителло хотел в "Ботафого", но клубы не договорились
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что полузащитник Бителло стремился перейти в «Ботафого», однако клубы не смогли договориться.
Фото: ФК "Динамо"