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Личка: Бителло хотел в "Ботафого", но клубы не договорились

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что полузащитник Бителло стремился перейти в «Ботафого», однако клубы не смогли договориться.
Фото: ФК "Динамо"
«В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились. Это значит, он как игрок не может на это повлиять и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать, так как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу», — заявил Личка «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что хавбек задержался в Бразилии для переговоров, пропустив начало зимних сборов «Динамо». Однако 26 января клуб объявил, что Бителло присоединился к команде и начал тренировки.

Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре 2023 года, перейдя из «Гремио» за 10 миллионов евро. За полтора года бразильский полузащитник провёл 51 матч за «Динамо», забив 11 голов и отдав 12 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро.

15 февраля «Динамо» проведёт свой следующий товарищеский матч на зимних сборах против московского «Локомотива».

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