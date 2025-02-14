По данным Telegram-каналов «Спартак Информ» и «Топи за Крылья!», «Крылья» планируют вернуть Зиньковского на правах аренды до конца сезона. Ранее футболистом также интересовались «Локомотив» и «Химки».
Летом 2022 года Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. В первой половине текущего сезона он сыграл 13 матчей за «красно-белых» во всех турнирах, включая семь в Российской Премьер-Лиге, и отдал три результативные передачи в Кубке России. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего вингера составляет 2,5 миллиона евро.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 18 туров.
Источник: "Крылья Советов" могут арендовать Зиньковского у "Спартака"
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может покинуть клуб этой зимой — его аренду рассматривают самарские «Крылья Советов».
Фото: ФК "Спартак"