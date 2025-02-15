"Тюкавину надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Если останется в РПЛ, то серьезного прогресса не добьется. Неудачный опыт Захаряна? Тюкавину точно не нужно обращать внимание на то, что происходит с Захаряном. Нужно фокусироваться в первую очередь на себе. Тюкавину по стали заиграть в европейском топ-чемпионате, если правильно отнестись к делу", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Нападающий Константин Тюкавин является игроком московского "Динамо". Действующий контракт между форвардом и столичным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 16 миллионов евро.
В текущем сезоне Уонстантин Тюкавин в составе бело-голубых в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в которым забил в ворота соперников 8 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи.
Канчельскис призвал Тюкавина покинуть РПЛ: иначе прогресса не добьется
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва