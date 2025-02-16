Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
16:00
АтлетикНе начат
Вальядолид
18:15
СевильяНе начат
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
14:30
КомоНе начат
Монца
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
ЭмполиНе начат
Парма
20:00
РомаНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛионНе начат
Ланс
19:15
СтрасбургНе начат
Гавр
19:15
НиццаНе начат
Реймс
19:15
АнжеНе начат
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
11:00
Кызыл-ЖарНе начат
Крылья Советов
17:00
ТоболНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат

Геркус: то, что делает Галицкий для "Краснодара", достойно восхищения

Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус высказался о владельце футбольного клуба "Краснодар" Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"
"Галицкий – один из самых влиятельных людей в российском футболе. То, что он делает для "Краснодара", достойно восхищения. Сергей Николаевич создал великолепный клуб. За это ему огромное уважение. Станет ли "Краснодар" чемпионом в этом сезоне? Все возможно", - приводит слова Геркуса "РБ Спорт".

Предприниматель и основатель крупнейшей розничной сети России Сергей Галицкий в начале 2008 года стал инициатором создания и владельцем футбольного клуба "Краснодар". Наивысшими достижениями "Быков" являются завоевание серебряных медалей чемпионата России в сезоне-2023/24, а также два выхода в финал Кубка России (в сезонах 2013/14 и 2022/23).

В текущем сезоне "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева после 18 матчей с 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится