"Галицкий – один из самых влиятельных людей в российском футболе. То, что он делает для "Краснодара", достойно восхищения. Сергей Николаевич создал великолепный клуб. За это ему огромное уважение. Станет ли "Краснодар" чемпионом в этом сезоне? Все возможно", - приводит слова Геркуса "РБ Спорт".
Предприниматель и основатель крупнейшей розничной сети России Сергей Галицкий в начале 2008 года стал инициатором создания и владельцем футбольного клуба "Краснодар". Наивысшими достижениями "Быков" являются завоевание серебряных медалей чемпионата России в сезоне-2023/24, а также два выхода в финал Кубка России (в сезонах 2013/14 и 2022/23).
В текущем сезоне "Краснодар" под руководством Мурада Мусаева после 18 матчей с 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Геркус: то, что делает Галицкий для "Краснодара", достойно восхищения
Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус высказался о владельце футбольного клуба "Краснодар" Сергее Галицком.
Фото: ФК "Краснодар"