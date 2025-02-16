Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
1 - 1 1 1
АтлетикЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
СевильяЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
Лас-ПальмасЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 2 0 2
КомоЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 3 1 3
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
3 - 1 3 1
ХольштайнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
1 - 4 1 4
ЛионЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
СтрасбургЗавершен
Гавр
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Реймс
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ТоболЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Деменко: "Краснодару" нужны 3 усиления - клубу каждый раз не хватает совсем чуть-чуть до чемпионства

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился своим мнением насчёт того, нужны ли "Краснодару" усиления в зимнее трансферное окно 2025 года.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы все время говорим, о "Краснодаре", команда действительно показывает хороший футбол. Они навязали борьбу "Зениту" и "Спартаку", которые обладают большими возможностями. "Быки" должны когда-нибудь взять чемпионство. Каждый раз не хватает совсем чуть-чуть. Клубу нужно было усилить хотя бы одну-две, а по-хорошему три позиции", - приводит слова Деменко "Советский спорт".

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с отечественным специалистом Мурадом Мусаевым с набранными в 18 матчах 39-ю очками возглавляет турнирную таблицу, опережая петербургский "Зенит" по дополнительному показателю - результат личной встречи.

В 19-м туре РПЛ, который станет первым после зимнего перерыва, "быки" 1 марта на своем поле сыграют против самарских "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится