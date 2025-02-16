"Мы все время говорим, о "Краснодаре", команда действительно показывает хороший футбол. Они навязали борьбу "Зениту" и "Спартаку", которые обладают большими возможностями. "Быки" должны когда-нибудь взять чемпионство. Каждый раз не хватает совсем чуть-чуть. Клубу нужно было усилить хотя бы одну-две, а по-хорошему три позиции", - приводит слова Деменко "Советский спорт".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с отечественным специалистом Мурадом Мусаевым с набранными в 18 матчах 39-ю очками возглавляет турнирную таблицу, опережая петербургский "Зенит" по дополнительному показателю - результат личной встречи.
В 19-м туре РПЛ, который станет первым после зимнего перерыва, "быки" 1 марта на своем поле сыграют против самарских "Крыльев Советов".
Деменко: "Краснодару" нужны 3 усиления - клубу каждый раз не хватает совсем чуть-чуть до чемпионства
Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился своим мнением насчёт того, нужны ли "Краснодару" усиления в зимнее трансферное окно 2025 года.
Фото: ФК "Краснодар"