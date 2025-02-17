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Жемалетдинов - о Пьяниче: удивляет, как он обращается с мячом, как перед приёмом он уже знает, куда отдаст пас

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался об игре Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это качество. Удивляет, как он обращается с мячом, как перед приёмом он уже знает, куда отдаст пас. Он сканирует поле, видит адресата. Это впечатляет", - цитирует Жемалетдинова "Чемпионат".

Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт на один сезон с возможностью продления на один сезон.

В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 11 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

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