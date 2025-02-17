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Алдонин: никто не обещал, что у ЦСКА будет грандиозная трансферная зима

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферной политике "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Никто не обещал, что у ЦСКА будет грандиозная трансферная зима. Какие-то усиления планировались — болельщики и тренер ждали, чтобы конкурировать с сильнейшими командами. Ждать чудес и того, что команда внезапно встрепенётся и выдаст супер финиш вряд ли придётся", - цитирует Алдонина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер полузащитника "Фламенго" Лоррана в московский ЦСКА сорвался. Сообщалось, что "армейцы" этой зимой могут подписать нападающего Алеррандро - агент футболиста сообщил, что форвард вылетел на сборы ЦСКА в Турцию.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.

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