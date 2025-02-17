"Я очень ждал, когда это наконец произойдет, но вы знаете, сколько сложностей на пути. Я был очень взволнован и вот наконец все случилось. ЦСКА — очень большой клуб, известный во всем мире. Я разговаривал с Мойзесом, он многое мне рассказал. Я знаю, по какой схеме играет команда, поэтому я уверен, что идеально впишусь в нее. Очень хочу быстрее приступить к работе", - приводит слова Алеррандро "СЭ" со ссылкой на клубную пресс-службу.
Московский ЦСКА 17 февраля объявил о подписании контракта с бразильским 25-летним нападающим Алеррандро. Стороны подписали соглашение по схеме "3+1". Бразилец будет выступать в столичной команде под 7-м игровым номером.
Предыдущим клубом форварда был бразильский "Ред Булл Брагантино". По информации СМИ, футболист для перехода в российский клуб совершил самовыкуп за 4,2 миллиона долларов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
"Очень ждал, когда это произойдет". Алеррандро дал первый комментарий после перехода в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА, бразильский нападающий Алеррандро прокомментировал подписание контракта с "армейским" клубом.
Фото: ПФК ЦСКА