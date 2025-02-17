"Наш Педро выиграл второй такой титул. В первый раз это было два года назад. На этот раз удалось повторить успех, несмотря на сокрушительное поражение от Аргентины в первом туре. Тем не менее, сборная Бразилии набрала ход и выиграла турнир во многом благодаря системообразующей роли Педро. Хочу отметить разнообразную игру Педро, и дай Бог, чтобы он, вернувшись в "Зенит", играл так же красиво и результативно", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
С 23 января по 16 февраля в Венесуэле прошёл чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2025 года. Формат турнира предполагал проведение двух групповых этапов. Первое место в турнирной таблице финального группового этапа с набранными в 5 матчах 13 очков заняла сборная Бразилии.
В составе сборной Бразилии выступал 19-летний вингер петербургского "Зенита" Педро. Футболист принял участие в 8 матчах, в которых сумел забить 2 гола и отдать 6 голевых передач.
В "Зените" отметили роль Педро в победе сборной Бразилии на молодёжном чемпионате Южной Америки
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу сборной Бразилии на чемпионате Южной Америки U?20 с вингером петербургского клуба Педро в составе.
Фото: © Бразильская конфедерация футбола