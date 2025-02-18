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Пименов: Осинькин должен продолжить работу в "Крыльях Советов"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов прокомментировал информацию о том, что он якобы предлагал Игорю Осинькину покинуть клуб без выплаты компенсации.
Фото: "Чемпионат"
"Могу опровергнуть эту информацию. Даже в прямом эфире я говорил, что Игорь Витальевич должен продолжить работу в "Крыльях", - цитирует Пименова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Руслан Пименов предлагал Игорю Осинькину покинуть пост главного тренера "Крыльев Советов" без выплата компенсации.

Сегодня, 18-го февраля, самарские "Крылья Советов" объявили о назначении Руслана Пименова на пост заместителя генерального директора клуба.

После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы сыграют на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 39-ю очками в своем активе.

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