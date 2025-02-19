Юрий Гаврилов: Селихов хочет доказать, что в "Спартаке" с ним поступили неправильно

"Селихов решил, что там ему будет лучше. Мы не знаем, почему он играл за "Спартак", а потом вдруг перестал, что у него произошло. На лавку он сел, что его не устраивало, ему надо было играть. Видимо, он был не согласен с ситуацией, которая сложилась в "Спартаке". Он хочет доказать, что в "Спартаке" неправильно с ним поступили. Он хочет показать всем, что хороший вратарь. Это его право", - приводит слова Гаврилова Legalbet.
19 февраля екатеринбургский "Урал", который в текущем сезоне принимает участие в Первой лиге, объявил о подписании контракта с 30-летним вратарем Александром Селиховым. Президент футбольного клуба Григорий Иванов сообщил, что заключенное соглашение рассчитано на срок до 30 июня 2025 года.
Прошлым клубом Селихова был московский "Спартак", в составе которого голкипер выступал с января 2017 года. В январе 2025 года его контракт с красно-белыми был расторгнут по обоюдному согласию сторон.