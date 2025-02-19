Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Спортинг ЛиссабонЗавершен
ПСЖ
7 - 0 7 0
БрестЗавершен
Реал Мадрид
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Юрий Гаврилов: Селихов хочет доказать, что в "Спартаке" с ним поступили неправильно

Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением о подписании бывшим вратарем московского "Спартака" Александром Селиховым контракта с екатеринбургским "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"
"Селихов решил, что там ему будет лучше. Мы не знаем, почему он играл за "Спартак", а потом вдруг перестал, что у него произошло. На лавку он сел, что его не устраивало, ему надо было играть. Видимо, он был не согласен с ситуацией, которая сложилась в "Спартаке". Он хочет доказать, что в "Спартаке" неправильно с ним поступили. Он хочет показать всем, что хороший вратарь. Это его право", - приводит слова Гаврилова Legalbet.

19 февраля екатеринбургский "Урал", который в текущем сезоне принимает участие в Первой лиге, объявил о подписании контракта с 30-летним вратарем Александром Селиховым. Президент футбольного клуба Григорий Иванов сообщил, что заключенное соглашение рассчитано на срок до 30 июня 2025 года.

Прошлым клубом Селихова был московский "Спартак", в составе которого голкипер выступал с января 2017 года. В январе 2025 года его контракт с красно-белыми был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится