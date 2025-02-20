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Гранат согласился с Тикнизяном, который считает, что россияне переходят в "Зенит" ради денег

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат отреагировал на заявление защитника"Локомотива" Наира Тикнизяна о том, что российские футболисты переходят в "Зенит" ради денег.
Фото: ФК "Рубин"
"В его словах в большей мере есть правда, потому что в последние годы лишь единицы из российских футболистов заиграли в "Зените". Есть ли будущее у отечественных игроков в клубе? Им очень тяжело будет, потому что на их позициях играют хорошие иностранцы. Одно дело – играть в своей команде, другое – в чемпионской, которая выигрывает на протяжении многих лет. Не каждый может справиться с конкуренцией в таком клубе", - приводит слова Граната "Советский спорт".

В текущем сезоне петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с отечественным специалистом Сергеем Семаком в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, которые позволяют команде на данный момент располагаться на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям.

Кроме того, "Зенит" продолжает выступление в Кубке России, в котором на стадии 1/2 финала Пути РПЛ в марте-апреле сыграет против футбольного клуба "Ростов".

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