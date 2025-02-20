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Андрей Созин: Черчесов в московском "Динамо"? Почему нет?

Футбольный эксперт Андрей Созин ответил, подошёл бы Станислав Черчесов подошел бы московскому "Динамо" в случае ухода из клуба Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я считаю, что Станислав Черчесов подошел бы любой команде из Премьер-Лиги, потому что на сегодняшний день это один из самых российских титулованных тренеров. Черчесов самый заслуженный тренер, который выиграл множество титулов в разных странах. Поэтому "Динамо" – хороший вариант, почему нет?", - приводит слова Созина "Спорт День за Днем".

В настоящее время Станислав Черчесов остается без работы. Последней командой, которую он возглавлял, была сборная Казахстана. Но в конце января 2025 года после 8 месяцев работы национальная федерация футбола и российский специалист расторгли контракт.

Ранее Черчесов уже занимал пост главного тренера московского "Динамо": с апреля 2014 года по июль 2015 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2014/15 заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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