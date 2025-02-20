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Globo: переход полузащитника "Крузейро" Перейры в "Зенит" зависит от жены

Судьба трансфера 28-летнего полузащитника «Крузейро» Перейры в «Зенит» зависит от решения его беременной жены.
Фото: IMAGO
По информации Globo все документы для сделки уже подготовлены, и если Перейра согласится на переход, он станет игроком «Зенита» и значительно улучшит свои финансовые условия.

Всего за «Крузейро» Перейра сыграл 81 матч, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет 10 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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