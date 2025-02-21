«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара, который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из «Бешикташа» по Фернандешу. Зачем тратить 1,5 месяца на трансфер поломанного-переломанного Илича, а в итоге привезти игрока из клуба Рибалты за дорого, и аргентинца, которых пачками везли и до Кахигао во все клубы РПЛ?» — заявила Салихова Metaratings.
В течение зимнего трансферного окна «Спартак» пополнился тремя игроками. Среди них: нападающий Ливай Гарсия из АЕКа, трансфер которого обошелся в 18,7 миллиона евро, вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта», стоимость которого составила 10 миллионов, и вратарь Илья Помазун из ЦСКА, перешедший за 1,5 миллиона.
Кроме того, в СМИ появились сообщения о возможных переходах в «Спартак» трех центральных полузащитников: Ивана Илича из «Торино», Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и Родриго Саласара из «Браги».
Салихова — о новом спортивном директоре "Спартака": всех насмешил попытками с понтами забрать у "Зенита" Саласара
Зарема Салихова высказалась о зимней трансферной кампании «Спартака», жестко раскритиковав работу спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"