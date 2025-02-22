"ЦСКА адекватно оценивает свои финансовые возможности. В команде достаточно хороших футболистов, поэтому нет смысла брать кого-то лишнего. У "армейцев" была проблема с нападением, потому что там играет практически один Мусаев. Гуарирапа ещё не может себя проявить, хотя в "Сочи" он смотрелся здорово. Шуманский пока идёт на подмену", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московский ЦСКА приобрел нападающего Алеррандро у "РБ Брагантино" за 4,2 миллионов евро. Трансфер полузащитника Лоррана сорвался из-за личных условий футболиста, которые были изменены представителями футболиста.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Тарханов: в ЦСКА достаточно хороших футболистов, поэтому нет смысла брать кого-то лишнего
Российский специалист Александр Тарханов высказался о трансферной политике московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"