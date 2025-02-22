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Деменко: если сломается Барко, то у "Спартака" рухнет вся игра

Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался о том, какую роль в московском "Спартаке" играет аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"На мой взгляд, игра "Спартака" сейчас заточена под Барко. Если вдруг он сломается и получит травму, то весь футбол команды рухнет. Надеюсь, что с Барко все будет в порядке, я желаю здоровья всем ребятам, просто таковы реалии — от Барко сейчас очень многое зависит. С Гарсией и Солари, но без Барко уже придется что-то придумывать Станковичу, если произойдет подобный сценарий", - приводит слова Деменко "РБ Спорт".

Атакующий полузащитник Эсекьель Барко, который пополнил состав московского "Спартака" в июле 2024 года, в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 9 голов, отдал партнерам по команде 6 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки.

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги "Спартак", набрав 37 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

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