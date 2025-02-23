"Мне кажется это какие-то игры разума. Они лишили ЦСКА важного игрока оборонительного плана. "Зенит" сейчас играл с ними на предсезонке, и, видимо, увидели, что это может ослабить ЦСКА. Думаю, что они взяли его не потому что он их усилит, а чтобы ЦСКА ослабить. Кстати говоря, чувствую, что все эти трансферные кампании уже предполагают подготовку клуба к еврокубкам", - приводит слова Попова "ВсеПроСпорт".
20 февраля опорный полузащитник сборной Сербии Саша Зделар перешёл из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". По информации СМИ, сумма компенсации за переход 29-летнего футболиста без учёта бонусных выплат составила 1,3 миллион евро.
В то же время, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, его рыночную стоимость составляет 4 миллиона евро, однако срок его контракта с "армейским" клубом истекал 30 июня 2025 года. С "Зенитом" игрок заключил соглашение на срок до 30 июня 2026 года.
Алексей Попов: "Зенит" взял Зделара, чтобы ЦСКА ослабить
Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о переходе опорного полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"