- Укрепит ли приход Глебова позиции "Динамо" в чемпионской гонке? Думаю, да. Глебов — игрок высокого уровня для нашего чемпионата, опытный парень с лидерскими качествами. Важный момент, как он адаптируется в новой команде, но, думаю, все должно быть хорошо.
20 февраля московское "Динамо" официально подтвердило переход в команду полузащитника сборной России Данила Глебова, который ранее выступал за "Ростов". Трудовое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2030 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 23 матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Бело-голубые набрали 35 очков в 18 турах и занимают четвертое место в турнирной таблице. От топ-3 столичная команда отстает на два балла, а от первой строчки на четыре очка.
Источник: "РБ Спорт"
Бышовец: приход Глебова укрепит позиции "Динамо" в чемпионской гонке
Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал переход хавбека "Ростова" Данила Глебова в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"