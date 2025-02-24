"Да, у нас еще шесть дней, чтобы внести корректировки. В общем мы подходим в хорошей форме. Надеюсь, что вкатимся в сезон и от игры к игре будем идти", - цитирует Денисова "Матч ТВ".
Сегодня, 24 февраля, московский "Спартак" обыграл в товарищеском матче "Насаф" со счетом 3:1. Забитыми голами отметились нападающие красно-белых Тео Бонгонда и Маркиньос, а также полузащитник Эсекьель Барко.
"Спартак" возобновит сезон встречей с воронежским "Факелом" в воскресенье, 2 марта. Игра 19-го тура РПЛ пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 16:30 по московскому времени.
Денисов: у "Спартака" еще шесть дней, чтобы внести корректировки. Надеюсь, что вкатимся в сезон
Защитник "Спартака" Даниил Денисов поделился мыслями после победы в товарищеском матче над "Насафом" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"