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Дарья Карпина - об уходе мужа из "Ростова": Валера до сих пор очень переживает

Дарья Карпина, супруга тренера Валерия Карпина, высказалась об уходе мужа из "Ростова".
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной
"Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными", - цитирует Карпину Sport24.

Сегодня, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Новым главным тренером "Ростова" был назначен Джонатан Альба.

После 18-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Ростов" примет на своем поле московское "Динамо".

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