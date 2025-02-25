"Очень тяжело. Валера до сих пор очень переживает, как и мы все, хоть и совершаем это второй раз — первый был в 2021 году, когда муж возглавил сборную России. И город, и команда стали родными", - цитирует Карпину Sport24.
Сегодня, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Новым главным тренером "Ростова" был назначен Джонатан Альба.
После 18-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Ростов" примет на своем поле московское "Динамо".
Дарья Карпина - об уходе мужа из "Ростова": Валера до сих пор очень переживает
Дарья Карпина, супруга тренера Валерия Карпина, высказалась об уходе мужа из "Ростова".
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной