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Камоцци: если Абаскаль возглавит сборную России, это будет еще одним его позором

Итальянский агент Франко Камоцци прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о желании возглавить сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
"Если Абаскаль возглавит сборную России, это будет еще одним его позором. Он уже показал свой тренерский уровень в "Спартаке", а также в других клубах, где полностью провалился", - цитирует Камоцци Metaratings.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил о желании возглавить национальную команду России. Испанский специалист ранее был главным тренером московского "Спартака", под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

На данный момент главным тренером сборной России является Валерий Карпин. В 2024 году национальная команда Росссии одержала пять сухих побед в пяти товарищеских встречах. В ноябре подопечные Валерия Карпина одержали победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

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