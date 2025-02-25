"Я думаю, что уже этого не произойдет. Потому что, наверное, для руководителей "Ростова" особо это неожиданно не было. Были какие-то договоренности, и вполне возможно, что уже есть тренер, поэтому нечего сейчас об этом говорить", - цитирует Семина "Евро-Футбол".
Сегодня, 25-го февраля, "Ростов" объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Юрий Семин был главным тренером южан в 2021 году, ранее он работал в московском "Локомотиве", "Динамо", "Анжи" и сборной России.
После 18-ти сыгранных туров "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ южане сыграют на своем поле с московским "Динамо".
Семин высказался о возможном возвращении в "Ростов" после ухода Карпина
Юрий Семин высказался о возможном возвращении на пост главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"