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Семин высказался о возможном возвращении в "Ростов" после ухода Карпина

Юрий Семин высказался о возможном возвращении на пост главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я думаю, что уже этого не произойдет. Потому что, наверное, для руководителей "Ростова" особо это неожиданно не было. Были какие-то договоренности, и вполне возможно, что уже есть тренер, поэтому нечего сейчас об этом говорить", - цитирует Семина "Евро-Футбол".

Сегодня, 25-го февраля, "Ростов" объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. Юрий Семин был главным тренером южан в 2021 году, ранее он работал в московском "Локомотиве", "Динамо", "Анжи" и сборной России.

После 18-ти сыгранных туров "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ южане сыграют на своем поле с московским "Динамо".

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