«Психология. Это самое важное в спорте. Если ты сомневаешься в себе или товарищах — никогда не станешь первым. А мы уверены друг в друге и в команде. Поверили, что способны выиграть титул. Конечно, в игре всегда есть вещи, которые можно и нужно улучшать. Но главное, что мы выросли ментально. На каждый матч выходим с целью победить», — цитирует Маркиньоса «Чемпионат».
Перед тем как уйти на зимнюю паузу, «Спартак» добился серии из шести побед подряд в Российской Премьер-Лиге, в которую вошли матчи с такими сильными соперниками, как ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар».
Первый матч после возобновления чемпионата России «Спартак» проведёт на своём домашнем стадионе 2 марта, где встретится с «Оренбургом».
Маркиньос объяснил, что стало ключом к осеннему успеху "Спартака"
Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился мнением о главном факторе успеха команды в осенней части сезона 2024 года, отметив важность ментальной уверенности.
Фото: ФК "Спартак"