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Маркиньос: Россия — очень холодная страна, но я освоился, мне все нравится

Полузащитник "Спартака" Маркиньос рассказал об адаптации в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы футболисты и должны адаптироваться к любым условиям. Лично для меня это совсем не трудно. Первые три месяца в "Спартаке" ушли на адаптацию, и прежде всего — к климату. Россия — очень холодная страна! Но теперь я полностью освоился. Мне всё нравится. Я счастлив в "Спартаке" и получаю удовольствие от футбола и жизни в Москве", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".

Маркиньос перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 4,5 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.

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