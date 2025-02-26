"У меня двое детей, они ходят в частный детский сад, за это нужно платить. Если ты не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… Не хочу озвучивать суммы, но думаю, 200 тысяч может хватать", - цитирует Рыбуса Sport24.
Ранее Мацей Рыбус выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат" и казанский "Рубин". На счету защитника 218 матчей в Российской Премьер-Лиге, 23 забитых мяча и 28 голевых передач. На данный момент польский защитник выступает за медиафутбольный клуб ФК "10".
На счету Мацея Рыбуса 66 матчей в составе национальной команды Польши и 2 забитых мяча. Поляк является чемпионом России и двухкратным обладателем Кубка страны.
Экс-игрок "Спартака" Рыбус рассказал, можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Бывший защитник "Спартака" Мацей Рыбус порассуждал, возможно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ФК "Рубин"