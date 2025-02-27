Сообщается, что будущее 24-летнего футболиста в московском клубе остаётся неопределённым, потому что не проходит в основной состав красно-белых. Если в весенних матчах он не начнёт получать больше игрового времени, то его уход из клуба станет реальным.
Даниил Хлусевич выступает за "Спартак" с января 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 4 жёлтые карточки. Действующий контракт защитника с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: "Спартак" готов летом расстаться с Хлусевичем
По информации СМИ, московский "Спартак" в летнее трансферное окно 2025 года будет готов рассмотреть предложения по продаже или аренде правого защитника Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"