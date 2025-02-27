"Сегодня у нас есть много спортсменов, которые даже на половину не отрабатывают свои зарплаты. Идет очень большая ротация состава. Это свидетельствует о том, что не все на сто процентов отрабатывают свои контракты", - приводит слова Гаврилова "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством сербского тренера Деяна Станковича после 18-го тура с 37-ю очками занимает в турнирной таблице третье место. Ближайшим матчем красно-белых станет запланированная на 2 марта домашняя игра 19-го тура РПЛ против футбольного клуба "Оренбург" (стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени).
Гаврилов: много игроков "Спартака" не отрабатывают свои зарплаты даже на половину
Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов высказался об игроках московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"